Президент Ильхам Алиев новоназначенному министру образования: Вы молоды, ваше назначение одновременно является очередным проявлением доверия, оказываемого молодежи

БАКУ /Trend/ - Вы молоды, ваше назначение одновременно является очередным проявлением доверия, оказываемого молодежи.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимая в видеоформате Эмина Амруллаева в связи с назначением его министром образования.

«Сегодня вы назначаетесь на должность министра образования. Вам оказано очень высокое доверие. Вы должны оправдать его своей работой. Вы молоды, ваше назначение одновременно является очередным проявлением доверия, оказываемого молодежи. Как вам известно, в нашей стране проводится политика омоложения, молодежь назначается на очень ответственные должности. Считаю, что в настоящее время в Азербайджане накоплен очень положительный опыт в области управления. Синтез опыта старшего поколения и современности, новаторства молодого поколения служит успешному развитию нашей страны. Несмотря на молодость, вы имеете опыт в области образования, работали на различных должностях в Министерстве образования. До сегодняшнего дня работаете в должности директора Института образования. Поэтому уверен, что вы имеете широкое представление, мнение о проблемах, стоящих перед образованием», - сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, реформы, проведенные до сих пор в области образования, должны углубляться.

«Образование должно развиваться в соответствии с общим развитием нашей страны и отвечать самым современным требованиям. В последние годы в этой области проделана огромная работа, сфера образования постоянно находится в центре внимания, и это естественно, потому что настоящее и будущее любой страны непосредственно связано с образованием. Опыт развитых стран показывает, что уровень образования там высок. Уровень образования в то же время в значительной степени обусловливает научно-технический прогресс. Глядя на опыт развитых стран, мы видим, что развитыми они стали благодаря не природным ресурсам, а именно знаниям, грамотности, образованию и развитию науки. Поэтому уже 17 лет по моей инициативе в Азербайджане проводятся реформы на основе принципа превращения черного золота в человеческий капитал. За эти годы появилось совершенно новое, современное поколение, и сегодня молодежь проявляет себя во всех сферах. Ее активность, знания, интерес к современным технологиям усиливают нашу страну. Молодежь достойно защищала и защищает наши границы, спокойствие нашего народа в окопах, боевых пунктах, находясь лицом к лицу с врагом», - сказал он.