Президент Ильхам Алиев: Уровень образования зависит от профессионализма учителей

БАКУ /Trend/ - Уровень образования зависит от профессионализма учителей.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимая в видеоформате Эмина Амруллаева в связи с назначением его министром образования.

«Реформы в образовании должны углубляться. Могу сказать, что в последние годы уже решен вопрос значительного обновления материально-технической базы образования, более 3500 школ либо отстроены заново, либо капитально отремонтированы. Абсолютное большинство высших учебных заведений в Азербайджане отвечает современным стандартам, построены новые здания, корпуса, созданы новые вузы. Считаю, что большая часть работы в этой области уже проделана. Но вопросы, ожидающие решения, также должны быть решены, и здесь нельзя терять времени. В частности, в ближайшие два года должен завершиться проект строительства в горных и отдаленных селах школ модульного типа. В настоящее время этот проект реализуется во многих отдаленных селах. Жители сел и дети очень довольны этим. Эта программа осуществляется по линии государственного бюджета. Поэтому повторяю: она должна завершиться в 2021-2022 годах. Параллельно должно повышаться качество образования, и оно повышается. Об этом свидетельствуют различные рейтинги, и один из основных вопросов здесь, конечно, профессионализм учителей, так как уровень образования зависит от профессионализма учителей. От того, как учителя обучают детей, зависит уровень их знаний», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в последние годы в Азербайджане проделана очень большая работа для восстановления традиционного уважения к профессии учителя.

«Особую роль в этой области играют расходы, осуществляемые по государственной линии. В 2015-2018 годах был применен новый подход – проведена диагностическая оценка учителей. Заработная плата учителей, успешно прошедших данную диагностическую оценку, была увеличена в среднем в 2 раза. Конечно, это стало дополнительным стимулом для учителей. В то же время в соответствии с этим увеличилось число желающих выбрать профессию учителя, что очень радует меня, так как несколько лет назад желающих стать учителями было достаточно мало. Но в последние несколько лет интерес к профессии учителя возрос, так как сегодня учителя получают более хорошую зарплату. В обществе к ним существует большое уважение. Сегодня они работают в прекрасных, отремонтированных, заново отстроенных школах, вузах. Каждый год накануне учебного года я посещаю новые и отремонтированные школы, ежегодно в день знаний встречаюсь с детьми, учителями и отмечаю, что школа – это одновременно и место работы учителя. Работа, проделанная сегодня в этой области, конечно, стимулирует учителей. Поэтому необходимо принять дополнительные меры в области повышения уровня образования», - сказал он.

Президент Ильхам Алиев отметил, что естественно, следует уделять постоянное внимание происходящим в мире позитивным тенденциям.

«Надо глубже анализировать реформы, проводимые в развитых странах, часть их, которая подходит нам, должна применяться в Азербайджане», - добавил глава государства.