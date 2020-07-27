Президент Ильхам Алиев: Нет необходимости в подготовке специалистов по профессиям, которых через пять лет не будет

БАКУ /Trend/ - Нет необходимости в подготовке специалистов по профессиям, которых через пять лет не будет.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимая в видеоформате Эмина Амруллаева в связи с назначением его министром образования.

"Хотелось бы отметить еще один вопрос. Общий уровень нашего образования, естественно, должен повыситься. Чем больше будет образованных людей, тем выше станет интеллектуальный потенциал нашей страны. Параллельно наша система образования должна сочетаться с общим экономическим и промышленным развитием страны. Поэтому все эти вопросы должны быть глубоко проанализированы, особенно, на стадии приема в высшие учебные заведения. Сколько специалистов нам нужно в той или иной сфере? Сколько специалистов нужны для работы в гуманитарной сфере? Сколько нужно представителей технических профессий? Поэтому вы обязательно должны решить все это вместе с соответствующими государственными структурами. Наше экономическое и промышленное развитие осуществляется по плану", - сказал глава государства.

По его словам, проводится государственная политика, в то же время благодаря условиям, созданным при поддержке государства, частный сектор вкладывает крупные инвестиции, и всем известно, в какие сферы вкладываются инвестиции.

"Какие профессии нам будут нужны после этого - мы знаем и это. Поэтому основные направления нашего образования должны быть полностью связаны с промышленным и экономическим развитием страны. Еще раз хочу сказать: вы должны правильно проанализировать всю эту работу вместе с соответствующими структурами и представить конкретные предложения", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил еще один важный вопрос.

"Считаю, что настало время, когда мы должны активнее заняться данным вопросом. Это связано с Четвертой промышленной революцией, происходящими в мире тенденциями цифровизации. Цифровизация, широкое распространение и применение современных технологий делают ненужными некоторые профессии. Перечень данных профессий уже есть. Их больше нет и не будет. Поэтому вы должны постоянно уделять внимание и этому. Нет необходимости в подготовке специалистов по профессиям, которых через пять лет не будет. Но параллельно появятся новые профессии, которых сегодня нет. У нас должна осуществляться подготовка специалистов по профессиям, появление которых предполагается. В то же время исчезновение некоторых профессий может создать для нас другую проблему, так как Азербайджан является развивающейся страной в демографическом отношении, наше население увеличивается. В результате исчезновения профессий может вырасти безработица. Профессии, которые исчезнут, не требуют особого профессионализма и квалификации. А вот новые профессии будут требовать глубоких знаний, грамотности и современных технологий. Поэтому если мы сейчас не спланируем все это как следует, то столкнемся с большими проблемами", - сказал Президент Ильхам Алиев.