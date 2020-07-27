Президент Ильхам Алиев: Мы не можем позволить, чтобы безработица в Азербайджане стремительно росла, хотя в условиях пандемии она растет во всех странах

БАКУ /Trend/ - Мы не можем позволить, чтобы безработица в Азербайджане стремительно росла, хотя в условиях пандемии она растет во всех странах.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимая в видеоформате Эмина Амруллаева в связи с назначением его министром образования.

"Считаю, что настало время, когда мы должны активнее заняться данным вопросом. Это связано с Четвертой промышленной революцией, происходящими в мире тенденциями цифровизации. Цифровизация, широкое распространение и применение современных технологий делают ненужными некоторые профессии. Перечень данных профессий уже есть. Их больше нет и не будет. Поэтому вы должны постоянно уделять внимание и этому. Нет необходимости в подготовке специалистов по профессиям, которых через пять лет не будет. Но параллельно появятся новые профессии, которых сегодня нет. У нас должна осуществляться подготовка специалистов по профессиям, появление которых предполагается. В то же время исчезновение некоторых профессий может создать для нас другую проблему, так как Азербайджан является развивающейся страной в демографическом отношении, наше население увеличивается, - сказал глава государства.

По его словам, в результате исчезновения профессий может вырасти безработица.

"Профессии, которые исчезнут, не требуют особого профессионализма и квалификации. А вот новые профессии будут требовать глубоких знаний, грамотности и современных технологий. Поэтому если мы сейчас не спланируем все это как следует, то столкнемся с большими проблемами. Мы не можем позволить, чтобы безработица в Азербайджане стремительно росла, хотя в условиях пандемии она растет во всех странах. Мы должны сделать так, чтобы граждане в Азербайджане были обеспечены работой. Поэтому Министерству образования вместе с соответствующими структурами непременно следует уделять большое внимание данному вопросу, представляющему особое значение, необходимо подготовить и представить конкретные предложения и проводить в обществе просветительскую работу на эту тему. Должны проводиться различные мероприятия, дискуссии, обсуждения, надо информировать граждан об этом, чтобы они подготовили себя или своих детей к новому времени и дали им правильные рекомендации", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что профессиональное образование является вопросом, представляющим особое значение, особенно в нынешних условиях.

"Созданные сегодня в Азербайджане новые профессиональные училища, конечно, в значительной степени отличаются от профессиональных училищ, существовавших в советское время. В советское время в профессиональные училища с 8-го класса поступали большей частью дети, которые не могли добиться особых результатов в средней школе, и это была обычная практика. Сегодня профессиональные училища должны быть достойны самого высокого уважения. В последние годы совместно с некоторыми зарубежными партнерами в Азербайджане было открыто несколько профессиональных училищ, в которые поступают также дети, которые хорошо учились в средней школе. Важно поощрять это, потому что нам нужны профессиональные кадры", - добавил Президент Ильхам Алиев.