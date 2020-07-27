Президент Ильхам Алиев: Некоторые внешние круги пытаются отравить умы нашей молодежи, привить ей чуждые нашему народу ценности

БАКУ /Trend/ - Некоторые внешние круги пытаются отравить умы нашей молодежи, привить ей чуждые нашему народу ценности.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимая в видеоформате Эмина Амруллаева в связи с назначением его министром образования.

"Конечно, Министерство образования выполняет огромные функции по воспитанию молодежи. Разумеется, воспитание молодежи, в первую очередь, происходит в семье. Очень рад, что азербайджанскому обществу веками удавалось хранить семейные ценности. Воспитание в семье обеспечит и будущее нашего народа. Но параллельно как в средних, так и высших школах воспитанию должно уделяться огромное внимание. Наша молодежь должна воспитываться в национальном, патриотическом духе, быть привязанной к Родине, любить ее. В частности, сегодня каждый патриотичный гражданин Азербайджана может гордиться своей Родиной. Сегодня Азербайджан добился больших успехов во всех сферах", - сказал глава государства.

По его словам, воспитание молодежи в духе патриотизма имеет особое значение, ведь не секрет, что сегодня порой некоторые внешние круги пытаются отравить умы нашей молодежи, привить ей чуждые нашему народу ценности.

"Этого ни в коем случае нельзя допускать. Азербайджанская молодежь должна воспитываться на азербайджанских, традиционных ценностях, быть привязанной к Родине, дорожить азербайджанскими ценностями больше всего, в совершенстве знать свою историю, литературу, родной язык, гордиться, что является гражданином Азербайджана. Поэтому данному вопросу надо уделять очень большое внимание. Я позитивно оцениваю процессы, связанные с воспитанием нашей молодежи в духе патриотизма. Вижу, что подрастает новое, современное поколение. Поколение, родившиеся и сформировавшееся в период независимости. Современное, патриотичное и морально здоровое новое поколение определит будущее нашей страны. От него будут зависеть независимость, благополучие нашей страны. Оно должно, невзирая ни на что, защищать национальные интересы, как это делаем мы. Любовь к Родине, национальные ценности должны быть для него превыше всего, невзирая ни на какое давление, угрозы, необоснованные обвинения. Но для достижения этого оно должно воспитываться в национальном духе. Если под предлогом глобализации нам будет импортироваться чуждая нам политика, фактически политика манкуртизации, унифицирования, то наша молодёжь не сможет в дальнейшем защищать интересы страны. Это задача не только Министерства образования, эти принципы должны преобладать, в первую очередь, в семьях, школе, детском саду, вузе, армии и обществе", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.