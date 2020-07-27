Президент Ильхам Алиев: В последние несколько лет интерес к профессии учителя возрос, так как сегодня учителя получают более хорошую зарплату

Политика 27 июля 2020 20:59 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: В последние несколько лет интерес к профессии учителя возрос, так как сегодня учителя получают более хорошую зарплату

БАКУ /Trend/ - В последние несколько лет интерес к профессии учителя возрос, так как сегодня учителя получают более хорошую зарплату.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимая в видеоформате Эмина Амруллаева в связи с назначением его министром образования.

"В последние годы в Азербайджане проделана очень большая работа для восстановления традиционного уважения к профессии учителя. Особую роль в этой области играют расходы, осуществляемые по государственной линии. В 2015-2018 годах был применен новый подход - проведена диагностическая оценка учителей. Заработная плата учителей, успешно прошедших данную диагностическую оценку, была увеличена в среднем в 2 раза. Конечно, это стало дополнительным стимулом для учителей. В то же время в соответствии с этим увеличилось число желающих выбрать профессию учителя, что очень радует меня, так как несколько лет назад желающих стать учителями было достаточно мало. Но в последние несколько лет интерес к профессии учителя возрос, так как сегодня учителя получают более хорошую зарплату. В обществе к ним существует большое уважение", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что сегодня они работают в прекрасных, отремонтированных, заново отстроенных школах, вузах.

"Каждый год накануне учебного года я посещаю новые и отремонтированные школы, ежегодно в день знаний встречаюсь с детьми, учителями и отмечаю, что школа - это одновременно и место работы учителя. Работа, проделанная сегодня в этой области, конечно, стимулирует учителей. Поэтому необходимо принять дополнительные меры в области повышения уровня образования. Естественно, следует уделять постоянное внимание происходящим в мире позитивным тенденциям. Надо глубже анализировать реформы, проводимые в развитых странах, часть их, которая подходит нам, должна применяться в Азербайджане", - добавил Президент Ильхам Алиев.

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