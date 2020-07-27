Президент Ильхам Алиев: Проживающие за рубежом азербайджанцы знают, что за ними стоит сильное Азербайджанское государство

БАКУ /Trend/ - Проживающие за рубежом азербайджанцы знают, что за ними стоит сильное Азербайджанское государство.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимая в видеоформате Эмина Амруллаева в связи с назначением его министром образования.

«Помню, в то время я сказал, что мы делаем это для того, чтобы создать для нашей страны, народа интеллектуальный потенциал, состоящий из молодых кадров. Мы делаем это для того, чтобы наша молодежь обучалась в ведущих вузах мира. Как мы можем вынуждать их, ставить перед ними условия? Мы должны создать в Азербайджане такие условия, чтобы они сами возвращались, потому что граждане Азербайджана, абсолютное большинство их – это люди, привязанные к Родине, земле. Вы тоже являетесь свидетелями того, что в то время мы, не выдвигая никаких условий, командировали молодежь за рубеж, обучали ее. Я даже сказал, что если некоторые из них не вернутся в нашу страну, они все равно остаются сыновьями и дочерями азербайджанской земли. Если жизнь в той или иной стране устраивает их, то они и там не прервут связи с Азербайджаном. Существующие и активизирующиеся сегодня в мире азербайджанские общины – поддержка и для нашей страны. Мы тоже их поддерживаем. Я неоднократно говорил, что все граждане Азербайджана, проживающие за рубежом азербайджанцы знают, что за ними стоит сильное Азербайджанское государство. Поэтому данный положительный опыт принес свои плоды, и вы, как человек, получивший образование за рубежом по линии данной программы, видите это. Вы вернулись, работали здесь, несмотря на молодость, вам были доверены высокие должности, и сегодня вы назначаетесь на должность министра», - сказал глава государства.