Посольство Азербайджана в Кувейте выступило с заявлением в связи с армянской провокацией (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Кувейте выступило с заявлением в знак протеста против грубого нарушения режима прекращения огня со стороны подразделений ВС Армении в период пандемии и повлекшей за собой человеческие жертвы военной провокации.

Как сообщает в понедельник Trend, в распространенном в местных СМИ заявлении сообщается, что начиная с 12 июля 2020 года Армения совершила очередную провокацию, грубо нарушив режим прекращения огня и нормы международного права, вероломно напала на Азербайджан в направлении Товузского района, тем самым вновь продемонстрировала свою агрессивную политику. В результате адекватных шагов армии Азербайджана, атаки были отражены, и неся потери армянские военнослужащие были вынуждены отступить. Никаких изменений в расположении боевых позиций не произошло.

"Вооруженные силы Армении 13 и 14 июля продолжали обстрел в направлении Товузского района из артиллерии, танков и минометов. Наряду с этим подразделения ВС Армении, грубо нарушив режим прекращения огня в направлении Шахбузского и Джульфинского районов Нахчыванской АР границы с Азербайджаном, подвергли оборонительные обстрелы позиции Азербайджана из различных орудий.

Обе стороны понесли потери. Согласно информации министерства обороны Азербайджана, потери Азербайджана составили 11 человек погибшими, в том числе генерал-майор, полковник и два майора в целом четыре офицера, семь рядовых и военнослужащих в других званиях.

В том числе в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Армении погибло гражданское лицо, житель села Агдам Товузского района 1944 года рождения Азизов Азиз Иззат оглу. Армянская сторона и ранее целенаправленно взяв на прицел гражданских лиц, совершала против них акты преступления. В городе Ходжалы 26 февраля 1992 года с особой жестокостью были убиты 613 мирных жителей, гражданское население, в том числе малолетние дети, живущие в приграничной зоне, берутся на прицел, в апреле 2016 года были убиты шестеро и ранены 33 гражданских лица. Все эти люди являются невинными жертвами армянской агрессии.

Ответственность за происходящие события полностью ложится на военно-политическое руководство Армении, и безусловно они в будущем получат адекватный ответ на свои кровавые преступления.

Данная провокация, намеренно совершенная Арменией в период кризиса COVİD-19, нацелена на вовлечение в конфликт третьих стран и является попыткой отвлечь внимание армянской общественности от внутренних проблем. Неслучайно, Армения, немедленно воспользовавшись ситуацией, обратилась в ОДКБ, и попросила помощи. Это показывает, что Армения тщательно спланировала данную провокацию.

Относительно обвинений Армении поводу того, что режим прекращения огня был нарушен азербайджанской стороной, хотим заявить, что размещение войск Пограничной службы по решению Президента Азербайджана на государственной границе вне линии соприкосновения с оккупированными Арменией Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов показывает отсутствие агрессивных намерений Азербайджана. В то же время, утверждение о том, что Азербайджан, 20 процентов территории которого оккупированы, попытался нарушить границы члена ОДКБ Армении не соответствует никакой логике, и Азербайджан никогда не предпринял бы подобного шага. Азербайджан до сих пор остается приверженным мирным переговорам, осуществляемым при посредничестве Минской группы ОБСЕ, однако терпение азербайджанского народа не бесконечно. Азербайджанская Республика сохраняет за собой представленное ей статьей 51 Устава ООН право на самооборону, и если мирные переговоры не дадут ожидаемого результата, она использует это право, чтобы восстановить свою территориальную целостность.

Считаем, что агрессор и страна, подвергшаяся агрессии, не должны быть уравнены. У Азербайджана свыше миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Их лишили прав и свобод, закрепленных в международном праве. За счет своих возможностей государство пытается ежегодно улучшать их условия жизни. В то же время, пользуясь случаем, хотим выразить благодарность Кувейту за помощь, оказанную азербайджанских беженцам в первые годы конфликта. Однако, к великому сожалению, Азербайджан не видит должной поддержки международного сообщества в направлении восстановления прав азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, изгнанных с исторической земли предков.

Сообщаем, что своими агрессивными действиями Армения продолжает грубо нарушать Устав ООН, установленные Женевской Конвенцией от 1949 года нормы международного гуманитарного права, резолюции Совета безопасности ООН №№ 822, 853, 874, 884, многочисленные резолюции Организации исламского сотрудничества, а также постановления и принципы таких региональных организаций как ОБСЕ и ЕС. Считаем, что международное сообщество не оказывает на Армению должного давления. Поэтому эта страна не отступается от своих агрессивных действий и провокаций, а также повышает вероятность продолжения такого рода локальных столкновений.

Тот факт, что братский Кувейт в 1990 году подвергся оккупации позволяет ему живо прочувствовать нашу проблему. В то время международное сообщество, срочно организовав коалицию на основании резолюции ООН, освободило Кувейт от оккупации. Однако, к сожалению, вот уже свыше 30 лет 20 процентов территории Азербайджана все еще находится под оккупацией, и последние события вновь показывают, что Армения не отказалась от своей агрессивной политики.

В завершение вновь выражаем глубокую благодарность за прямую и косвенную помощь дружественным и братским странам, в частности Кувейту, всем международным организациям, в том числе ООН и Организации исламского сотрудничества. Верим, что мы победим в нашем правом деле. Аллах со справедливыми!", - говорится в заявлении.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)