Госкомстату Азербайджана поручено обеспечение отчетности по прозрачности в добывающей промышленности – Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах в связи с отчетностью по прозрачности в добывающей промышленности.

Азербайджан является пилотной страной по применению Инициативы прозрачности в добывающей промышленности, поддержал международные усилия по прозрачности в добывающей промышленности (далее – ПДП) и отчетности.

С целью обеспечения отчетности по ПДП на международном уровне в Азербайджане были осуществлены необходимые меры и опубликованы систематические отчеты.

В последние годы для повышения эффективности и более оперативной работы механизмов отчетности в международных принципах и стандартах, поощряющих отчетность, были произведены важные изменения.

Являясь последовательным сторонником применения международных стандартов в сфере ПДП, Азербайджан считает необходимым обеспечение применения в стране этих изменений и использование их положительных результатов.

В распоряжении говорится, что обеспечение отчетности по ПДП поручается Государственному комитету по статистике Азербайджана.

Государственному комитету по статистике Азербайджана поручены координация работы государственных органов (структур) в сфере отчетности по ПДП; обеспечение продолжения сбора отчетности по ПДП в Азербайджане и информирования общественности об обобщенной официальной статистической информации на базе собранной отчетности.

Соответствующим государственным структурам Азербайджана поручено, а иностранным компаниям, функционирующим в сфере добывающей промышленности в Азербайджане, рекомендовано, чтобы они представляли необходимые сведения в связи с обеспечением отчетности по ПДП в форме и сроки, установленные Государственным комитетом по статистике Азербайджана.

В данном указе также говорится об отмене указа Президента Азербайджана «О дополнительных мерах по повышению прозрачности и отчетности в добывающей промышленности» № 1315 от 5 апреля 2017 года.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.