МИД: Азербайджан поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины

Политика 28 июля 2020 14:47 (UTC+04:00)
МИД: Азербайджан поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины

БАКУ /Trend/ - Азербайджан учитывает соглашение, достигнутое Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 года.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана.

"Азербайджан однозначно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ", - говорится в комментарии.

Отметим, что ранее специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау после очередных встреч ТКГ и ее Рабочих групп в формате видеоконференций сделала следующее заявление: "Я рада сообщить, что сегодня Трехсторонняя контактная группа, при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, достигла согласия по поводу дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, цель которых обеспечить соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия".

Узбекско-корейское СП объявляет тендер на закупку средств индивидуальной защиты
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на закупку средств индивидуальной защиты
«Туркменнебит» объявил тендер на закупку оборудования
«Туркменнебит» объявил тендер на закупку оборудования
«Туркменгаз» объявляет тендер на закупку электротехнического оборудования
«Туркменгаз» объявляет тендер на закупку электротехнического оборудования
Loading Bars
Лента новостей
Азербайджанский писатель – номинант Лондонской литературной премии Культура 14:48
МИД: Азербайджан поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины Политика 14:47
В Баку в связи с приемом в первый класс поступило свыше 44 тысяч электронных обращений Общество 14:32
Бежавший в 1988 году из Армении азербайджанец: Нам угрожали смертью Политика 14:31
В Азербайджане увеличилось число пчелиных семей Экономика 14:22
В Сумгайытском химическом промышленном парке Азербайджана зарегистрирован новый резидент Бизнес 14:21
В связи с праздником Гурбан в Баку и Сумгайыте будут организованы онлайн-продажи жертвенных животных Общество 14:07
В Азербайджане планируется рост экспорта фундука (ФОТО) Экономика 13:45
В Азербайджане планируется строительство третьего Шолларского водопровода Общество 13:42
Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла Общество 13:33
В ряде районов Баку и Азербайджана сегодня будет ограничена подача воды Общество 13:27
Арзу Нагиев дал интервью турецкой газете Yeni Şafak в связи с армянской военной провокацией (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 13:25
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на закупку средств индивидуальной защиты Тендеры 13:15
В Азербайджане сэкономлено около 240 млн манатов за счет отмены необоснованно назначенных пенсий Экономика 13:05
В январе-июне сократились грузоперевозки через аэропорт турецкой провинции Измир Транспорт 13:01
«Туркменнебит» объявил тендер на закупку оборудования Тендеры 12:51
Турецкий медперсонал привлечен к лечению больных коронавирусом в Азербайджане Общество 12:48
Госкомстату Азербайджана поручено обеспечение отчетности по прозрачности в добывающей промышленности – Указ Политика 12:41
В первом полугодии в Грузии сократился спрос на автомобили из Турции Турция 12:29
Франция сократила импорт автомобилей из Турции Турция 12:26
Банк Республика продемонстрировал успешные финансовые результаты за I полугодие Экономика 12:15
Уникальные сборники нот видных азербайджанских композиторов в онлайн-формате Культура 12:06
Азербайджанская нефть дешевеет Энергетика 12:04
Президент Ильхам Алиев назначил нового генконсула в Стамбуле - Распоряжение Политика 11:50
В Турции отменен концерт певца армянского происхождения Общество 11:45
Новый министр образования Азербайджана представлен коллективу министерства (ФОТО) Общество 11:27
В Баку состоялась торжественная церемония встречи участвующего в совместных учениях личного состава ВС Турции (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:25
При организации Агентства по развитию МСБ продолжается просветительская акция в рамках мер по борьбе с пандемией (ФОТО) Общество 11:20
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с Гурбан байрамы Политика 11:18
Озеро в Ясамальском районе Баку очищается, территория благоустраивается (ФОТО) Общество 11:01
В Азербайджане сократился объем проблемных кредитов Финансы 10:52
Турция сократила грузоперевозки в Казахстан Транспорт 10:47
«Туркменгаз» объявляет тендер на закупку электротехнического оборудования Тендеры 10:41
Энергооператор Азербайджана обратился к гражданам (ФОТО) Энергетика 10:38
Иран сократил импорт электротоваров из Турции Бизнес 10:23
Цена на золото в Азербайджане продолжает расти Финансы 10:19
В Казахстане вырос спрос на турецкую одежду Бизнес 10:09
Создается интернет-портал для поддержки развития сельского туризма в Губинском районе Экономика 10:05
Крупнейшая еврейская организация в США осудила варварства армян против азербайджанцев Политика 09:53
Французская компания SUEZ заинтересована в сотрудничестве с Узбекистаном Бизнес 09:52
Интерес итальянских компаний к Грузии существенно растет Бизнес 09:46
Евро продолжает дорожать к манату Финансы 09:36
ВС Армении 38 раз за сутки нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:31
С начала года в Азербайджане усыновлены шесть детей Общество 09:24
В Азербайджане 138 больным коронавирусом сделано переливание плазмы крови выздоровевших Общество 09:14
Клопп сравнил знакомство с Фергюсоном и встречу с Папой Римским Спорт 08:59
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 28 июля В мире 08:55
Во вьетнамском городе закрыли аэропорты из-за нового агрессивного коронавируса Другие страны 08:50
СМИ: в Техасе подозревают Facebook в нарушении правил сбора биометрических данных США 08:37
Трамп пообещал наступление "золотого века" для США США 08:26
Райан Рейнольдс объявил награду в $5 тысяч за плюшевого медведя В мире 08:08
ЧБТР готов поделиться с Азербайджаном опытом в сфере альтернативной энергетики Энергетика 08:07
В ООН предупредили об опасности масок и перчаток для окружающей среды В мире 07:57
До 84 648 достигло число заболевших коронавирусом в Казахстане Казахстан 07:42
Гражданам Грузии разрешат выезжать в Турцию на заработки Грузия 07:30
Американец купил спорткар на средства, выделенные на помощь бизнесу во время пандемии США 07:17
Роухани: нефтехимическая и металлургическая продукция Ирана конкурентоспособна в мире Экономика 07:15
В Сеуле заявили, что в КНДР не наблюдается необычной военной активности Другие страны 07:01
В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом Россия 06:43
В Венесуэле изъяли 9 тонн наркотиков на границе с Колумбией Другие страны 06:29
Трамп назвал "очень продуктивным" разговор с Путиным США 06:14
NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м В мире 05:57
Лидер КНДР заявил, что ядерные силы сдерживания гарантируют нацбезопасность страны Другие страны 05:41
AP: на 10 тыс. больше детей умирают каждый месяц из-за усугубленного пандемией голода В мире 05:23
Новая Зеландия приостановит действие закона об экстрадиции с Гонконгом Другие страны 05:02
В Сенате США представили основные положения нового плана стимулирующих экономику мер США 04:44
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса Другие страны 04:29
Глава ВОЗ: Пандемия коронавируса в мире усиливается Другие страны 04:11
Трамп пригрозил десятью годами тюрьмы вандалам, оскверняющим правительственные здания США 03:55
Временный президент Боливии вылечилась от COVID-19 Другие страны 03:31
Ученые определили самые эффективные маски для защиты от коронавируса В мире 03:17
Спецпредставитель США по Ирану отправится с визитом в Эстонию и Великобританию США 03:03
Курс биткоина поднялся выше $11 тыс. Финансы 02:48
Латинской Америке предсказали обеднение после пандемии Другие страны 02:46
Четыре человека стали жертвами шторма "Ханна" в Мексике Другие страны 02:26
В США начался третий этап испытания вакцины от коронавируса США 02:07
Запуск очередной партии мини-спутников SpaceX снова перенесен В мире 01:53
Трамп подтвердил, что вакцина от коронавируса будет готова к концу года США 01:37
Полиция в Ричмонде задержала 17 участников беспорядков США 01:18
NYT: экс-президент Ирана предпринял попытку примирить Эр-Рияд и йеменских мятежников Политика 01:05
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Аляски США 00:51
ВОЗ: Более 254 тыс. заразившихся коронавирусом выявлены в мире за сутки В мире 00:35
Конгрессмен США призвал генпрокурора расследовать показания Цукерберга Конгрессу США 00:19
Клопп признан лучшим наставником АПЛ Спорт 00:06
Глобальный альянс не хочет превышать цену $40 за дозу вакцины от коронавируса В мире 27 июля 23:55
Google разрешила сотрудникам работать из дома до лета 2021 года В мире 27 июля 23:39
База с военнослужащими США подверглась ракетному обстрелу в окрестностях Багдада США 27 июля 23:35
Премьера фильма "Довод" Кристофера Нолана намечена на 26 августа В мире 27 июля 23:20
Жертвами коронавируса стали более 650 тысяч человек на планете В мире 27 июля 22:57
Цена на золото достигла рекордного значения на бирже Йоханнесбурга Бизнес 27 июля 22:55
Трамп заявил, что не встречался на днях со своим заразившимся коронавирусом помощником США 27 июля 22:45
Родина, мы с тобой! Священный долг азербайджанских актеров (ВИДЕО) Социум 27 июля 22:33
Новая инфекционная больница откроется в октябре в Петропавловске Казахстан 27 июля 22:16
Московский суд арестовал 5 армян за участие в межэтнических конфликтах в городе Россия 27 июля 22:15
Эрдоган и Путин обсудили эскалацию на границе Азербайджана и Армении Турция 27 июля 22:15
Президент Ильхам Алиев: Существующие и активизирующиеся сегодня в мире азербайджанские общины – поддержка и для нашей страны Политика 27 июля 22:14
Президент Ильхам Алиев: Проживающие за рубежом азербайджанцы знают, что за ними стоит сильное Азербайджанское государство Политика 27 июля 22:06
Instagram уличили в слежке за пользователями В мире 27 июля 21:59
Будет изучена возможность использования грунтовых вод из Бакинского метрополитена Экономика 27 июля 21:57
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 210 тысяч Турция 27 июля 21:49
Все новости