МИД: Азербайджан поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины
БАКУ /Trend/ - Азербайджан учитывает соглашение, достигнутое Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 года.
Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана.
"Азербайджан однозначно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ", - говорится в комментарии.
Отметим, что ранее специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау после очередных встреч ТКГ и ее Рабочих групп в формате видеоконференций сделала следующее заявление: "Я рада сообщить, что сегодня Трехсторонняя контактная группа, при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, достигла согласия по поводу дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, цель которых обеспечить соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия".