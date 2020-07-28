Азербайджан играет активную роль в борьбе с пандемией как внутри страны, так и за ее пределами — министр

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов выступил на вебинаре на тему "Использование эффекта пандемии для регионального сотрудничества в Азии".

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в своем выступлении министр в первую очередь выразил соболезнования турецкой стороне в связи с гибелью солдат в результате дорожной аварии в провинции Мерсин.

Далее министр выразил признательность турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу за приглашение, и поблагодарил Анатолийский дипломатический форум и Школу международных исследований имени Раджаратнам при Наньянском технологическом университете за проведение этого вебинара.

Джейхун Байрамов выразил уверенность в том, что в связи с использованием эффекта пандемии будут проведены активные обсуждения. Министр подчеркнул, что данное мероприятие станет хорошей возможностью, чтобы предоставить информацию о борьбе, которую ведет Азербайджан против пандемии COVID-19 с первых дней ее возникновения.

"Пандемия COVID-19 вызвала ряд беспрецедентных трудностей и нарушений для защиты здоровья людей, разрешение которых требует усилий на международном уровне. Для предотвращения распространения пандемии страны под руководством глав соответствующих государств и правительств приняли усиленные меры.

Азербайджан играет активную роль в борьбе с пандемией, как внутри страны, так и на международном уровне. Азербайджан выделил Всемирной организации здравоохранения финансовую помощь. Эти средства предусмотрены для региональных групп, нуждающихся в помощи в Африке, Латинской Америке и Азии. Азербайджан также отправил отдельным странам в качестве помощи медицинские принадлежности и оборудование", - сказал Джейхун Байрамов.