В столице штата Миннесота прошла акция протеста азербайджанцев в связи с армянской военной провокацией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В штате Миннесота США 27 июля была проведена акция протеста в связи с военной провокацией, совершенной в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подразделениями вооруженных сил Армении, а также продолжающимся фактом оккупации страной-агрессором территорий Азербайджана.

Как сообщили во вторник Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, состоявшаяся в столице штата городе Сент-Пол акция была организована Ассоциацией Миннесота - Азербайджан. Автомобильная колонна с государственными флагами Азербайджана, Турции и США, с плакатами, содержащими различные лозунги, проехала по улицам города, привлекая внимание общественности к реалиям Азербайджана.

В финале марша, который завершился в центре города, звучали лозунги "Карабах - это Азербайджан!", "Конец армянской агрессии!", "Конец политике агрессии Армении!", "Настало время освободить Карабах!". Наши соотечественники призвали Конгресс США, мировое сообщество и международных организаций предпринять решительные шаги, чтобы положить конец оккупационной и агрессивной политике Армении, освободить от оккупации азербайджанские земли и восстановить территориальную целостность нашей страны.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)