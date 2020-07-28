Лейла Абдуллаева: Попытки Армении-захватчика ставить условия или изменить формат переговоров неприемлемы (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Попытки захватнической Армении ставить условия или изменить формат переговоров неприемлемы.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает во вторник Trend.

Она подчеркнула, что Армения, проводящая политику оккупации и аннексии, совершающая военные провокации, целящаяся в гражданских лиц, попирающая международное гуманитарное право, ежедневно грубо нарушающая режим прекращения огня в различных направлениях фронта, непосредственно несущая ответственность за обострение напряженности в регионе, не имеет права апеллировать к соблюдению режима прекращения огня, или прекращению провокационных действий.

Абдуллаева напомнила, что военная провокация, совершенная вооруженными силами Армении на Товузском направлении границы 12 июля этого года, является очередным заранее спланированным актом агрессии.

Она подчеркнула, что вся ответственность за это лежит на военно-политическом руководстве Армении: «Политика и противоречивые высказывания руководства Армении, направленные на преднамеренный срыв переговорного процесса открыто свидетельствуют о стремлении этой страны к упрочению статуса-кво, основанного на оккупации. Но хотелось бы подчеркнуть, что попытки страны-агрессора Армении ставить какие-то условия и изменить формат переговоров неприемлемы. Еще раз подчеркиваем, что существующий статус-кво на оккупированных территориях Азербайджана неприемлем, так как представляет серьезную угрозу для мира и безопасности в регионе. Для изменения статуса-кво армянские войска должны быть выведены со всех оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с требованиями соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)