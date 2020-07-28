Азербайджан играет активную роль в борьбе с пандемией как внутри страны, так и за ее пределами — министр (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов выступил на вебинаре на тему "Использование эффекта пандемии для регионального сотрудничества в Азии".

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в своем выступлении министр в первую очередь выразил соболезнования турецкой стороне в связи с гибелью солдат в результате дорожной аварии в провинции Мерсин.

Далее министр выразил признательность турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу за приглашение, и поблагодарил Анатолийский дипломатический форум и Школу международных исследований имени Раджаратнам при Наньянском технологическом университете за проведение этого вебинара.

Джейхун Байрамов выразил уверенность в том, что в связи с использованием эффекта пандемии будут проведены активные обсуждения. Министр подчеркнул, что данное мероприятие станет хорошей возможностью, чтобы предоставить информацию о борьбе, которую ведет Азербайджан против пандемии COVID-19 с первых дней ее возникновения.

"Пандемия COVID-19 вызвала ряд беспрецедентных трудностей и нарушений для защиты здоровья людей, разрешение которых требует усилий на международном уровне. Для предотвращения распространения пандемии страны под руководством глав соответствующих государств и правительств приняли усиленные меры.

Азербайджан играет активную роль в борьбе с пандемией, как внутри страны, так и на международном уровне. Азербайджан выделил Всемирной организации здравоохранения финансовую помощь. Эти средства предусмотрены для региональных групп, нуждающихся в помощи в Африке, Латинской Америке и Азии. Азербайджан также отправил отдельным странам в качестве помощи медицинские принадлежности и оборудование", - сказал Джейхун Байрамов.

Министр также отметил шаги предпринятые Азербайджаном внутри страны. Было отмечено, что с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Азербайджана в феврале при Кабинете министров был создан Оперативный штаб.

"С начала марта во всех учебных заведениях был приостановлен учебновоспитательный процесс. Были отложены или отменены все массовые мероприятия. В конце марта был введен режим карантина. Он включает в себя ряд мер социальной изоляции и ограничений. В период пандемии эвакуация граждан из-за рубежа оставалась одной из приоритетных задач.

Хотел бы особо подчеркнуть активную роль Азербайджана в рамках Тюркского совета. С целью укрепления сотрудничества и усилий для достижения целей и задач Тюркоязычного мира 15 октября 2019 года в ходе Vll Саммита в Баку Азербайджан принял председательство в Тюркском совете.

Учитывая глобальную неопределенность, вызванную пандемией коронавируса, и ее последствия страны-члены и в качестве наблюдателя Венгрия занялись поиском путей совместной деятельности для преодоления проблем.

По инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева 10 апреля 2020 года был проведен внеочередной саммит Тюркского совета на тему "Солидарность и сотрудничество в борьбе против пандемии COVID-19". Должен отметить, что это было первым мероприятием, проведенным на уровне глав государств в связи с борьбой с пандемией", - сказал Джейхун Байрамов.

Он отметил, что в ходе саммита главы государств подчеркнули решимость продемонстрировать твердую позицию по объединению усилий в борьбе с пандемией COVID-19, расширяя сотрудничество и демонстрируя солидарность во имя общего блага, обмениваясь опытом, полностью мобилизовать научный, инновационный, технологический и медицинский потенциал.

"С целью обмена лучшим опытом главы тюркоязычных государств достигли договоренности по созданию механизмов консультаций и сотрудничества между национальными кризисными центрами, в том числе включающих в себя тесную взаимосвязь между министерствами здравоохранения стран-участниц по всем основным аспектам пандемии COVİD-19.

По поручениям глав государств, в ходе чрезвычайного саммита будучи действующим председателем Тюркского совета Азербайджан удачно организовал видеоконференции министров здравоохранения, транспорта, экономики, руководителей таможенных администраций, миграционных служб, Координационного комитета здравоохранения, министров туризма и научных групп. Эти конференции являются вспомогательными механизмами для нахождения лечебных средств, мобилизации усилий и расследований социально-экономических воздействий пандемии COVID-19, а также для диагностики и лечения опасных инфекционных заболеваний.

Верю, что усилия Азербайджана на международном уровне должны быть отмечены. Одним из таких примеров является проведение по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева четвертого мая 2020 года Саммита Движения неприсоединения в формате Контактной группы.

Как председатель Движения неприсоединения Президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинул предложение, получившее поддержку большинства стран-участниц организации, провести посредством видеоконференции специальное заседание Генассамблеи ООН, посвященное борьбе с COVID-19.

Должен отметить, что это предложение крайне важно с точки зрения акцентирования центрального статуса системы ООН, а также того, что Генеральная ассамблея является основным консультативным органом, осуществляющим политику в мобилизации неотложных мер для эффективной борьбы с пандемией и разрешения ее социально-экономических проблем", - сказал Джейхун Байрамов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)