МИД: Азербайджано-турецкие военные учения вносят вклад в укрепление мира и безопасности в регионе

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Армении в своих последних комментариях оценило военные учения, проводимые Азербайджаном совместно с Турцией, как провокацию, направленную на рост напряженности в регионе.

Как сообщает во вторник Trend, отвечая на вопрос СМИ в связи с этим начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сказала, что совместные военные учения Азербайджана и Турции, как и было отмечено министерством обороны Азербайджана, проводятся в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой согласно годовому плану.

"Эти учения служат усилению координации и обмену передовым опытом между вооруженными силами двух стран, вносят вклад в укрепление регионального мира и безопасности", - сказала Лейла Абдуллаева.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)