Турецкие СМИ широко публикуют материалы об Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Ведущие турецкие СМИ продолжают широко освещать темы, связанные с недавней провокацией армянских ВС в Товузском направлении армяно-азербайджанской границы, адекватным ответом на это со стороны Азербайджана, а также акциями, прошедшими по всему миру в поддержку Азербайджана, сообщает в среду Trend.

Эти и другие темы по Азербайджану освещаются информационными агентствами Anadolu и İHA, телеканалами TRT HABER, A HABER, TRT AVAZ, HABER TÜRK, CNN TÜRK, BENGÜ TÜRK, газетами "Takvim", "Yeni çağ", "Yeşil İğdır", "15 Temmuz", "Milliyet", "Sabah" , а также многочисленными региональными изданиями в Турции. Распространяемая информация, аналитические статьи сопровождаются фото- и видеоматериалами.

Отметим, что совместные широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой с участием сухопутных войск и Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции, которые пройдут в Азербайджане в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между двумя странами и согласно годовому плану с 29 июля по 10 августа, еще больше актуализировали в СМИ братской страны освещение событий по Азербайджану.

(Текст: Кямаля Сеидова)