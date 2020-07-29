Азербайджанская диаспора в России призвала соотечественников не поддаваться на провокации армян (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Доме Конфедерации азербайджанских общин России прошла встреча с активистами и представителями Азербайджанской молодежной организации России (АМОР), сообщает в среду Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

В мероприятии участвовали студенты МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО, Московского государственного медицинского университета им. Сеченова и других вузов.

Выступая на встрече, председатель диаспоры азербайджанцев России, академик Фазиль Гурбанов отметил, что происходящее в России между азербайджанцами и армянами беспокоит всю общественность, и провокационные действия, совершаемые в последние дни армянскими сепаратистами, препятствуют сохранению межнациональной стабильности в российском обществе: «Как представители многомиллионной азербайджанской диаспоры в России, которую мы считаем своей второй родиной, мы должны сделать все возможное для сохранения мира и стабильности. Обеспечение верховенства российских законов, их обязательное исполнение - долг каждого, кто проживает на территории РФ».

Гурбанов отметил, что представители Азербайджана - страны с многовековой историей и богатой культурой, не должны поддаваться каким-либо провокациям: "Правда на нашей стороне, и доказывать это «кулаками» необходимости нет. Вооруженные силы Азербайджана дают адекватный отпор армянским захватчикам. Наша же обязанность - достойно представлять свою историческую Родину за ее пределами, демонстрировать сдержанность и мудрость».

Затем выступили профессор Кямран Рустамов, ответственный секретарь АМОР Джейхун Гусейнов, член Совета экспертов российской Думы Имамали Имамалиев, представитель диаспоры азербайджанцев в России Ильгар Гаджиев, кандидаты экономических наук Манаф Агаев и Айбениз Рустамова, координатор проектов АМОР Рамин Раджабов и активисты АМОР. В выступлениях отмечалось, что ситуация взята под контроль высшего руководства страны, представителей правоохранительных органов РФ, обращение азербайджанской диаспоры направлено в российскую Думу, Федеральный совет, министру внутренних дел В. Колокольцеву, политическим фракциям.

Выступившие призвали азербайджанскую молодежь не поддаваться на какие-либо провокации, использовать весь потенциал для донесения посредством соцсетей и СМИ правды об армянских агрессорах.

(Текст: Кямаля Сеидова)