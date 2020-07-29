Президент Ильхам Алиев посетил в Балакене памятник великому лидеру Гейдару Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 июля прибыл в Балакенский район.

Глава государства посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в парке культуры и отдыха, носящем его имя, в центре города Балакен и возложил к нему букет цветов.