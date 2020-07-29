Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной автодороги Балакен-Газбине-Ититала (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 июля принял участие в открытии реконструированной автомобильной дороги Балакен-Газбине-Ититала.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в рамках мероприятия также состоялась презентация автомобильной дороги Балакен - Ханифа - Гюлюзанбине.
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