Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной автодороги Балакен-Газбине-Ититала (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 июля принял участие в открытии реконструированной автомобильной дороги Балакен-Газбине-Ититала.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в рамках мероприятия также состоялась презентация автомобильной дороги Балакен - Ханифа - Гюлюзанбине.