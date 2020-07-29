Президент Ильхам Алиев побывал в Балакенском, Шекинском и Габалинском районах

Политика 29 июля 2020 19:54 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев побывал в Балакенском, Шекинском и Габалинском районах

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 июля также побывал в Балакенском, Шекинском и Габалинском районах.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, материалы об этих поездках будут представлены читателям 30 июля.

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