Завотделом Администрации Президента Азербайджана Адалят Велиев встретился с очередным лидером партии (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Заведующий отделом Администрации Президента Азербайджана по связям с политическими партиями и законодательной властью Адалят Велиев во второй раз встретился с председателем партии «Альянс во имя Азербайджана» Абуталыбом Самедовым, сообщает в среду Trend.

На встрече состоялся обмен мнениями по реформам, проводимым в стране, ужесточению борьбы с коррупцией, налаживанию отношений граждан и чиновников на принципах здорового взаимодействия, формированию новой политической конфигурации, развитию политического диалога между властью и оппозицией и другим вопросам.

Сторонами были подчеркнуты внимание и забота, оказываемые гражданам страны Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, предоставление в очередной раз семьям шехидов и инвалидам войны 62 квартир, а также 50 автомобилей последним, работы по предотвращению распространения инфекции COVİD-19, строительство 10 больниц модульного типа - 5 в Баку и остальных в регионах, заказ на строительство еще шести больниц модульного типа.

Была отмечена положительная тенденция в статистке заражения коронавирусом как результат мер против пандемии.

Абуталыб Самедов сказал он родом из Товуза, и что 12 июля под руководством Президента Ильхама Алиева был дан достойный ответ армянской провокации.

В ходе встречи также было подчеркнуто, что совместное заявление 43 политических партий и отдельные заявления четырех партий подтвердили тот факт, что в целом 47 политических партий сплотились вокруг Верховного Главнокомандующего, что является проявлением формирования в стране здоровых отношений между властью и оппозицией.

Помимо этого было отмечено, что проведение диаспорскими организациями и живущими в различных странах мира азербайджанцами организованных акций протеста в связи с оккупационной политикой Армении, армянской провокацией в Товузском направлении азербайджано-армянской границы, демонстрация нашими соотечественниками исключительного единства и тот факт, что они потребовали от мировых государств и международных организаций предпринять решительные шаги, чтобы освободить от оккупации азербайджанские земли и положить конец оккупационной политике Армении, вновь продемонстрировали солидарность азербайджанского народа.

Далее было отмечено, что в результате политического диалога и налаживания здорового сотрудничества между властью и оппозицией, была создана новая партия Национального фронта, а также до этого были взяты на государственный учет четыре новые политические партии, внесены изменения в учредительные документы трех политических партий.

Активизация политических партий в последнее время, создание рубрики "Сотрудничество во имя национальных интересов" в газете "Азербайджан", активные выступления представителей политических партий на телеканалах, через интернет ТВ, а также в различных СМИ, были отмечено как позитивные факты.

В заключение председатель партии «Альянс во имя Азербайджана» Абуталыб Самедов дал высокую оценку формированию в стране новой политической конфигурации.

(Текст: Кямаля Сеидова, Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)