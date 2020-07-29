Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Исмаиллы (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 29 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе поездки в Исмаиллинский район посетил памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву.

Глава государства возложил цветы к памятнику великому лидеру.

Глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Нахид Багиров, информируя Президента Ильхама Алиева о проделанной в районе работе, реализованных проектах, сказал:

- Господин Президент, хочу проинформировать Вас об одной из привлеченных нами инвестиций. В селе Ивановка созданы крупная карамельная фабрика и фабрика мучных изделий. Ждем Вашего благословения.

Президент Ильхам Алиев: В селе?

Нахид Багиров: Да, в селе, с прекрасным дизайном. Здесь работает более 200 человек.

Президент Ильхам Алиев: Производят конфеты?

Нахид Багиров: Ирис, конфеты и мучные изделия. Господин Президент, урожайность по зерну в селе Ивановка увеличилась по сравнению с прошлым годом в 2 с половиной раза. В прошлом году была 11 центнеров с гектара, а в этом – уже 28 центнеров.

Президент Ильхам Алиев: За счет чего? Новых технологий и техники?

Нахид Багиров: За счет новых технологий, правильного и своевременного использования азотных и других удобрений.

Президент Ильхам Алиев: В принципе, там может быть и больше 28 центнеров. Если там реализовать оросительные проекты, то урожайность повысится.

Нахид Багиров: Есть чернозем.

Президент Ильхам Алиев: Вообще, земля в Исмаиллы очень хорошая, плодородная. А какова средняя урожайность?

Нахид Багиров: В прошлом году составляла 35 центнеров, в нынешнем году будет около 36 центнеров.

Президент Ильхам Алиев: Хорошо. А как обстоят другие дела?

Нахид Багиров: Господин Президент, кроме этого мы ведем переговоры с заводами Coca-Cola и Efes. Они уже приехали, наши геологи изучили, дали согласие, можно сказать, на 80 процентов, ждем окончания периода пандемии.

Президент Ильхам Алиев: Они вложат инвестиции в строительство завода?

Нахид Багиров: Да. Заводы Coca-Cola и Efes. Они являются одной группой, поэтому хотят быть вместе. Мы уже выделили место.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо. Это новая остановка?

Нахид Багиров: Да, господин Президент. Мы впервые применили это в Исмаиллы.

Президент Ильхам Алиев: Красиво.

Нахид Багиров: Мы планируем установить их в трех местах в нашем городе. Также заказали электробус. На новой остановке восемь скамеек. Это – местная продукция, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Где это производится?

Нахид Багиров: В Азербайджане, в Балаханы, в технопарке.

Президент Ильхам Алиев: В технопарке?

Нахид Багиров: Да, господин Президент, если позволите, мы открыли бы его филиал в Исмаиллы. Предприниматель и сам хочет этого.

Президент Ильхам Алиев: Конечно, открывайте, с учетом как этого, так и прилегающих районов. Правда, туризма сейчас нет, но по окончании карантина, считаю, будет проделана хорошая работа, связанная с внутренним туризмом.

Нахид Багиров: Мы уже приступили к этой работе.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо.

Нахид Багиров: Большое спасибо, господин Президент.