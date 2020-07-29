Президент Ильхам Алиев ознакомился с проектом реконструкции участка автодороги Баку-Шамахы- Муганлы-Исмаиллы-Габала (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 29 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с проектом реконструкции участка Муганлы-Исмаиллы-Габала автомобильной дороги Баку-Шамаха-Муганлы-Исмаиллы-Габала.

Председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о предстоящей работе по проекту.

Было отмечено, что проект реконструкции этой ведущей в важные туристические регионы республики дороги, которая была проложена в 70-х годах прошлого века по инициативе великого лидера Гейдара Алиева, подготовлен по поручению Президента Ильхама Алиева во время его предыдущей поездки. В результате реконструкции дорога общей протяженностью 85,6 километра сократится на 9 километров. Дорога будет расширена до 4 полос движения. Через реку Агсучай будет построен новый мост протяженностью 634 метра.

Президент Ильхам Алиев дал поручения, связанные с обеспечением долговечности и прочности дороги, поручил уделить особое внимание строительным работам в оползневых зонах.