Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Центра творчества, выставки и продажи «Дом DOST» в Исмаиллы (ФОТО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ -29 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Центра творчества, выставок и продаж "Дом DOST" Министерства труда и социальной защиты населения в селе Басгал Исмаиллинского района.

Как сообщает Trend, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев проинформировал главу государства о центре.

Было отмечено, что подавляющее большинство населения района работает в традиционных для региона сельском хозяйстве, а также производственных сферах, связанных с ковроткачеством, медничеством, производством келагаи и другими древними видами ремесла. Безработные и ищущие работу граждане активно привлекаются в районе к программам занятости.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент центра.

Было подчеркнуто, что за последние 3 года 260 человек в Исмаиллы были привлечены к программе самозанятости и создали за счет товаров и материалов, предоставленных им в рамках программы, малые семейные предприятия. В этом году в районе проводится работа для создания в рамках данной программы малых предприятий еще 126 семьями. Строящийся "Дом DOST" сыграет важную роль в обеспечении занятости населения.