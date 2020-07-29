Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии больницы модульного типа в Исмаиллы (ФОТО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 29 июля в Исмаиллы состоялось открытие больницы модульного типа, предназначенной для лечения больных коронавирусом.

Как сообщает Trend, в открытии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в больнице.

Было отмечено, что в этом учреждении здравоохранения, как и в других больницах модульного типа, созданы все условия для приема и лечения больных, инфицированных коронавирусом, с симптомами средней тяжести. Здесь проводится соответствующая работа по оснащению дополнительным оборудованием для приема больных с тяжелыми симптомами. Больничный комплекс, состоящий из трех корпусов, имеющий 100 палат и 200 койко-мест, оснащен централизованной системой кислородного генератора, а также системой вентиляции.