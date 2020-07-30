Сенат Италии провел слушания по вопросу последних провокаций Армении против Азербайджана (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Постоянной комиссии по иностранным делам Сената Италии с участием посла Азербайджана в этой стране Мамеда Ахмедзаде прошли слушания, посвященные теме последних военных провокаций Армении против Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на посольство.
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