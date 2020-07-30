Сенат Италии провел слушания по вопросу последних провокаций Армении против Азербайджана (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Постоянной комиссии по иностранным делам Сената Италии с участием посла Азербайджана в этой стране Мамеда Ахмедзаде прошли слушания, посвященные теме последних военных провокаций Армении против Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на посольство.

Открывая слушания, председатель Постоянной комиссии Вито Петрочелли сказал, что произошедшие события вызвали серьезную обеспокоенность в Сенате Италии, и подчеркнул важность проведения обсуждений на эту тему.

Затем по данному вопросу выступил посол Мамед Ахмедзаде.

Дипломат напомнил о территориальных претензиях Армении на Нагорно-Карабахский регион Азербайджана, проинформировал о военной агрессии Армении против Азербайджана и ее последствиях, о документах, принятых многочисленными международными организациями, в том числе 4-х резолюциях СБ ООН. Он подчеркнул, что Армения игнорирует все эти документы, рассказал о деструктивных действиях армянской стороны, направленных на затягивание переговорного процесса, сохранение статус-кво, осуществление незаконной деятельности на оккупированных азербайджанских территориях и продолжительное нарушение режима прекращения огня.