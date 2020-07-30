Проводится первый этап азербайджано-турецких совместных учений (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Проводится первый этап азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактических учений с боевой стрельбой, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Согласно плану, оценивается обстановка, уточняются боевые задачи, проводится рекогносцировка местности в реальных условиях, говорится в сообщении министерства.

Как отмечается, после заслушивания соответствующих докладов, согласно принятому решению уточняются задачи по применению войск, участвующих в учениях.