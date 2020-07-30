Сенат Италии провел слушания по вопросу последних провокаций Армении против Азербайджана (ФОТО) (версия 3)

(добавлены подробности, первая версия опубликована в 12:13)

БАКУ /Trend/ - В Постоянной комиссии по иностранным делам Сената Италии с участием посла Азербайджана в этой стране Мамеда Ахмедзаде прошли слушания, посвященные теме последних военных провокаций Армении против Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на посольство.

Открывая слушания, председатель Постоянной комиссии Вито Петрочелли сказал, что произошедшие события вызвали серьезную обеспокоенность в Сенате Италии, и подчеркнул важность проведения обсуждений на эту тему.

Затем по данному вопросу выступил посол Мамед Ахмедзаде.

Дипломат напомнил о территориальных претензиях Армении на Нагорно-Карабахский регион Азербайджана, проинформировал о военной агрессии Армении против Азербайджана и ее последствиях, о документах, принятых многочисленными международными организациями, в том числе 4-х резолюциях СБ ООН. Он подчеркнул, что Армения игнорирует все эти документы, рассказал о деструктивных действиях армянской стороны, направленных на затягивание переговорного процесса, сохранение статус-кво, осуществление незаконной деятельности на оккупированных азербайджанских территориях и продолжительное нарушение режима прекращения огня.

Посол рассказал о военных провокациях Армении, осуществленных с 12 июля против Азербайджана в Товузском направлении госграницы, целях, которые при этом преследовало руководство Армении. Он отметил, что через территорию Товузского района пролегают маршруты стратегической транспортной инфраструктуры, в том числе нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, посредством которого нефть транспортируется в Италию, и "Южный газовый коридор", по которому через несколько месяцев начнется транспортировка природного газа.

"Не случайно, что военные провокации Армении на этой территории произошли за несколько месяцев до ввода в эксплуатацию "Южного газового коридора", - подчеркнул Ахмедзаде.



Дипломат также выразил признательность итальянским парламентариям, которые поддержали справедливую позицию Азербайджана и выступили с соответствующими заявлениями.



Мероприятие было продолжено комментариями итальянских сенаторов, которые выразили свое отношение в связи с последними событиями.

Ахмедзаде отметил, что армянская сторона распространяет дезинформацию, армянские радикальные группы совершили нападения на диппредставительства страны и проживающих за рубежом азербайджанцев.

Ссылаясь на Совместную декларацию по укреплению стратегического партнерства, подписанную между двумя странами во время исторического государственного визита Президента Азербайджана в Италию, посол сказал, что этим документом Италия выразила поддержку независимости, суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границ Азербайджана, а также урегулированию конфликта на основе принципов Хельсинкского заключительного акта, в частности на основе суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ.

Мероприятие было продолжено комментариями и сессией ответов и вопросов итальянских сенаторов по обсуждаемым событиям. Были отмечены важность урегулирования конфликта путем диалога и переговоров, а также то, что резолюции СБ ООН являются главной основой в решении конфликта. Также была подчеркнута важность приумножения усилий итальянского правительства для урегулирования конфликта.

Мероприятие транслировалось в прямом эфире телеканала Сената Италии «Senato TV» и на страницах Сената в соцсетях.

(Текст: Кямаля Сеидова)