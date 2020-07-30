Президент Ильхам Алиев посетил Габалинский район (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 июля посетил также Габалинский район.
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