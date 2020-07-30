Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в больнице модульного типа в Шеки (ФОТО) (версия 2)

(Первая версия опубликована в 13:04)

БАКУ /Trend/ - 29 июля в Шеки была сдана в эксплуатацию больница модульного типа, предназначенная для лечения больных с коронавирусом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в больнице.

Глава государства был проинформирован о том, что в больнице имеются 100 палат и 200 койко-мест.

После ознакомления с больницей Президент Ильхам Алиев встретился с врачами.

Глава государства отметил важность сдачи в эксплуатацию больницы модульного типа в борьбе с коронавирусом, подчеркнул, что в результате проделанной работы в нашей стране эта болезнь с первых дней находится под контролем.

Президент Ильхам Алиев также коснулся мер по социально-экономическому развитию Шеки.

Врач Назакет Керимова выразила главе государства признательность за созданные условия.