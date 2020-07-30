Президент Ильхам Алиев побывал также в Габалинском районе (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев побывал также в Габалинском районе.

Как сообщает в четверг Trend, глава государства посетил возведенный в центре района памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.