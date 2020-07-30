Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в больнице модульного типа в Габале (ФОТО) (версия 2)

(Первая версия опубликована в 13:24)

БАКУ /Trend/ - В рамках превентивных мер, принимаемых в нашей стране с целью предотвращения пандемии коронавируса, в Габале также построен больничный комплекс модульного типа.

Как сообщает Trend, 29 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Габалу ознакомился с созданными в комплексе условиями.

Было сообщено, что, как и в других аналогичных учреждениях здравоохранения, здесь также будут проводиться прием и лечение инфицированных коронавирусом с симптомами средней тяжести.