В Шеки состоялось открытие после реконструкции автодороги Гохмуг-Балталы-Бабаратма-Гарадаглы-Гудула-Дашуз (ФОТО) (версия 2)

(Первая версия в 13:00)

БАКУ /Trend/ - 29 июля состоялось открытие после реконструкции автомобильной дороги Гохмуг-Балталы-Бабаратма-Гарадаглы-Гудула-Дашуз в Шекинском районе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги.

Глава государства был проинформирован о том, что протяженность двухполосной дороги составляет 33 километра, она соединяет 6 населенных пунктов с населением 11 тысяч человек.

Кроме того, Президенту Ильхаму Алиеву была предоставлена информация о строительстве автомобильной дороги Чайгарагоюнлу-Туран-Джайирли-Гозлубулаг-Сарыджа-Гаябаши-Боллудере-Гараторпаг, соединяющей 8 населенных пунктов с населением 11 тысяч человек.