В Шеки состоялось открытие после реконструкции автодороги Гохмуг-Балталы-Бабаратма-Гарадаглы-Гудула-Дашуз (ФОТО) (версия 2)
(Первая версия в 13:00)
БАКУ /Trend/ - 29 июля состоялось открытие после реконструкции автомобильной дороги Гохмуг-Балталы-Бабаратма-Гарадаглы-Гудула-Дашуз в Шекинском районе.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги.
Глава государства был проинформирован о том, что протяженность двухполосной дороги составляет 33 километра, она соединяет 6 населенных пунктов с населением 11 тысяч человек.
Кроме того, Президенту Ильхаму Алиеву была предоставлена информация о строительстве автомобильной дороги Чайгарагоюнлу-Туран-Джайирли-Гозлубулаг-Сарыджа-Гаябаши-Боллудере-Гараторпаг, соединяющей 8 населенных пунктов с населением 11 тысяч человек.
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