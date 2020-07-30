Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Шекинском районе

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки (134 км) - Ширинбулаг в Шекинском районе.

Согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки (134 км) -Ширинбулаг, соединяющей пять населенных пунктов с населением три тысячи человек, из суммы, указанной в «Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)» на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 12 миллионов манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.