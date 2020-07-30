На реконструкцию участка Огуз-Шеки автодороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки выделено 10 млн манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции участка Огуз-Шеки автомобильной дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки.

Согласно распоряжению, с целью реконструкции участка Огуз-Шеки автомобильной дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог выделяются 10 миллион манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.

Министерству экономики поручено предусмотреть при распределении расходов государственных капиталовложений в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2021 год необходимые финансовые средства для завершения реконструкции автомобильной дороги.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающее из этого распоряжения.