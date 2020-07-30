Выделены средства на строительство нового школьного здания в Габале - Распоряжение

Политика 30 июля 2020 15:13 (UTC+04:00)
Выделены средства на строительство нового школьного здания в Габале - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение в связи с мерами по строительству нового здания общеобразовательной школы в селе Зараган Габалинского района.

Согласно распоряжению, в целях строительства нового здания общеобразовательной школы на 528 ученических мест в селе Зараган Габалинского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год Резервного фонда Президента Азербайджана министерству образования первоначально выделяются 1,5 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Министерству экономики поручено предусмотреть при распределении расходов государственных капиталовложений в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2021 год необходимые финансовые средства для завершения строительства здания общеобразовательной школы, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров поручается решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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