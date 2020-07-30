В селе Текля Мирзабаба Гобустанского района будет построена новая школа - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи со строительством здания новой общеобразовательной школы в селе Текля Мирзабаба Гобустанского района.
В распоряжении говорится, что для строительства здания новой общеобразовательной школы на 132 ученических места в селе Текля Мирзабаба Гобустанского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству образования первоначально выделяется один миллион манатов.
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