В законодательство Азербайджана внесены изменения по обезвреживанию радиоактивных отходов

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал закон о внесении изменений в законы Азербайджана "О санитарно-эпидемиологическом здравии", "О недрах земли" и "Об охране окружающей среды".

Как сообщает в четверг Trend, согласно изменениям в статью 18 закона "О санитарно-эпидемиологическом здравии" добавлена часть третья в следующей редакции:

"Оценка воздействия на окружающую среду во ходе проектирования и деятельности предприятий в области обезвреживания (захоронения) отходов радиоактивных и обладающих ионизирующим излучением веществ, а также других объектов, связанных с этой деятельностью, должна осуществляться в соответствии с требованиями законов Азербайджана "Об оценке воздействия на окружающую среду" и "О радиационной безопасности населения".

Также, 15-й абзац части первой стать 21 закона Азербайджана "О недрах земли" дается в следующей редакции:

"Проведение государственной экологической экспертизы работ, которые могут повлиять на состояние рыбоводческих водных объектов, проектов по строительству и реконструкции предприятий, сооружений и других объектов в соответствии со статьей 28 закона Азербайджана "О рыбоводстве"".

В закон "Об охране окружающей среды" внесена часть 2-1 в следующего содержания:

"Оценка воздействия на окружающую среду в период проектирования и деятельности предприятий в области обезвреживания (захоронения) отходов радиоактивных и обладающих ионизирующим излучением веществ, а также других объектов, связанных с этой деятельностью, должна осуществляться в соответствии с требованиями законов Азербайджана "Об оценке воздействия на окружающую среду" и "О радиационной безопасности населения".