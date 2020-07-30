По поручению Президента Ильхама Алиева в Азербайджан доставлены новые автомобили скорой медицинской помощи (ФОТО) (версия 2)
Изменен заголовок (Первая версия опубликована в 16:36)
БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию в страну доставлены новые автомобили скорой медицинской помощи.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, 30 июля Президент Ильхам Алиев ознакомился с новыми автомобилями скорой медицинской помощи.
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По поручению Президента Ильхама Алиева в Азербайджан доставлены новые автомобили скорой медицинской помощи (ФОТО)
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