По поручению Президента Ильхама Алиева в Азербайджан доставлены новые автомобили скорой медицинской помощи (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию в страну доставлены новые автомобили скорой медицинской помощи.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, 30 июля Президент Ильхам Алиев ознакомился с новыми автомобилями скорой медицинской помощи.