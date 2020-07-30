Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Балакенской городской детской школы искусств (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 29 июня в 15:14)

БАКУ /Trend/ - 29 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Балакенской городской детской школы искусств.

Глава государства был проинформирован о созданных в здании условиях.

Было отмечено, что трехэтажное здание Балакенской детской школы искусств, построенной в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана от 5 августа 2017 года, рассчитано на 320 ученических мест. В школе площадью 3232 квадратных метра имеются 45 классных комнат, созданы зал для хранения музыкальных инструментов и хореографический зал, скульптурная и художественная мастерские, студия звукозаписи, библиотека. В актовом зале школы на 177 мест созданы все условия для проведения мероприятий. В Детской школе искусств в настоящее время обучаются 288 учеников и работают 64 учителя.