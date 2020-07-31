Президент Ильхам Алиев в Балакене ознакомился с садоводческим хозяйством «Бал мейве» (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 29 июня в 15:32)

БАКУ /Trend/ - 29 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился в Балакенском районе с садоводческим хозяйством "Бал мейве".

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, глава государства был проинформирован о хозяйстве.

Было отмечено, что в садоводческом хозяйстве "Бал мейве", созданном в 2012 году в селах Катех и Беретбина, были высажены 95 тысяч саженцев яблонь 9 сортов и 3 тысячи саженцев груши 4 сортов. Кроме того, оказываются агротехнические, агрохимические услуги садам на территории 15 гектаров в селе Беретбина, где высажены 6500 саженцев сливы 5 сортов и 2 тысячи саженцев нектарина 2 сортов, здесь установлена современная система капельного орошения.

Было сообщено, что в начале 2020 года было начато строительство холодильного склада вместимостью 1300 тонн для хранения фруктов в особых условиях, планируется сдать его в эксплуатацию в сентябре. В саду на территории площадью 6 гектаров создано озеро для рыбоводческого хозяйства, здесь выращиваются 3 вида рыб.

Отмечалось, что в хозяйстве постоянно работают 80 человек, а во время сбора урожая к сезонной работе привлекаются более 200 жителей района.

Следует отметить, что в прошлом году в хозяйстве было выращено 1200 тонн фруктов, в этом году – 1400 тонн, в 2023-2024 годах предусматривается производство более 2000 тонн фруктов.