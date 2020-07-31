Президент Ильхам Алиев: В последние годы социально-экономическое развитие Балакенского района идет хорошо

Политика 31 июля 2020 00:58 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: В последние годы социально-экономическое развитие Балакенского района идет хорошо

БАКУ/Trend/ - В последние годы социально-экономическое развитие Балакенского района идет хорошо.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с волонтерами ASAN после ознакомления с Балакенским региональным центром ASAN xidmət.

«Сегодня очень знаменательный день в жизни Балакенского района. В Балакене открывается центр ASAN xidmət. Сердечно поздравляю вас по этому случаю. Прекрасный центр, очень красив и внешний вид, и внутреннее оформление, естественно, радует глаз. Находясь три года назад в Балакене, я принял участие в открытии «Центра ABAD». А сегодня мы отмечаем открытие построенного по моему указанию в Балакене центра ASAN xidmət. Это – очередной признак внимания, уделяемого Балакену», - сказал он.

Глава государства отметил, что развитие района постоянно находится в центре внимания.

«Я регулярно приезжаю в Балакенский район, знакомлюсь с ситуацией, даю соответствующие указания, чтобы дела в районе шли высокими темпами. В последние годы социально-экономическое развитие Балакенского района идет хорошо. Построено много социальных объектов. Я лично участвовал в открытии всех основных социальных объектов - центральной районной больницы, Олимпийского центра, Центра молодежи, Центра культуры. Построено и капитально отремонтировано много школ. Сегодня мы отметили открытие Детского центра искусств. Строительство всех этих объектов, конечно, требует крупных средств, и мы делаем это», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, эти проекты реализуются по линии Государственной программы социально-экономического развития регионов, и ежегодно в эту программу вносятся дополнения.

«Балакенский центр ASAN xidmət также построен в соответствии с дополнением, внесенным в программу. На предыдущем этапе строительство центра ASAN xidmət здесь не предусматривалось, так как в северо-западной зоне уже есть несколько центров. Обычно на первоначальном этапе каждый центр охватывает население четырех, пяти, шести районов. А в этом центре охвачены всего три района – Балакенский, Загатальский и Гахский. Еще раз хочу сказать, что этот центр построен по моему специальному поручению. В распоряжение балакенцев уже передан прекрасный центр. Знакомясь с центром, я дал дополнительные поручения. Считаю, что на этой территории должны быть созданы дополнительные участки, соответствующие деятельности центра, в первую очередь, кинотеатр. Я поинтересовался, глава исполнительной власти сказал, что в Балакене нет кинотеатра. Поэтому здесь обязательно должен быть кинотеатр. Нужно, чтобы было место, учебный центр для рационального проведения молодежью своего досуга. Поручаю сейчас создать рядом с этим центром новый центр, где будут все необходимые участки. Что касается количества оказываемых здесь услуг, то их 320. Сегодня мне сообщили, что выдвинуты предложения об оказании в центрах ASAN xidmət новых услуг, и в дальнейшем этот вопрос также будет решен», - сказал он.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в Балакенском районе решаются и другие важные вопросы, связанные с инфраструктурными проектами.

«Газификация, можно сказать, приближается к 100 процентам. Обновляется дорожно-транспортная инфраструктура, фактически реконструированы как сельские дороги, так и дорога Баку-Балакен. Я ехал сегодня из Баку на автомобиле, и работа, проделанная вдоль магистрали, меня радует. Остается несколько дорог, которые не соответствуют общим темпам нашего развития, в первую очередь, на территории Исмаиллинского района. Там будет построен новый мост, проложена дорога. Таким образом, будут созданы более безопасные и комфортные условия. В этой зоне остается пока еще нереализованным один дорожный проект. Правда, дорога есть, но она не на должном уровне. Это – дорога Шеки-Огуз. Будут даны соответствующие указания по реконструкции этой дороги. Все поручения, данные в предыдущие годы, выполнены. Обеспечено строительство дороги Баку-Шамаха-Габала-Шеки-Гах-Загатала-Балакен вплоть до границы с Грузией», - сказал глава государства.

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