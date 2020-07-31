Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии по сдаче в эксплуатацию Балакенского центра автоматического управления и контроля ОАО "Азеришыг" (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 29 июня в 15:21)

БАКУ /Trend/ - 29 июля сдан в эксплуатацию Балакенский центр автоматического управления и контроля ОАО "Азеришыг".

В мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, председатель ОАО "Азеришыг" Вугар Ахмедов сообщил главе государства, что эта сеть обслуживает в целом 23159 абонентов, из которых 21353 относятся к категории "население", 1806 – "не население". Для улучшения энергоснабжения района, обеспечения населения устойчивой и качественной электроэнергией на 110/6-киловольтной подстанции "Кавказ" в селе Катех проведена капитальная реконструкция, построена 35/6-киловольтная подстанция "Кортала", протянута 35-киловольтная воздушная линия "Кортала". 36 комплектных трансформаторных пунктов старого образца на территории района заменены современными, проведены новые воздушные и кабельные линии, установлены 1872 столба различного напряжения. На состоящих из открытых проводов 0,4-киловольтных сетях в 6 селах проведена работа по реконструкции.

Было сообщено, что в соответствии с концепцией Умных сетей создан Центр автоматического управления и контроля, который посредством специального программного обеспечения будет управлять сетью на всех этапах – от пункта получения электроэнергии до пункта ее потребления, определять и анализировать в режиме реального времени баланс и технические потери, принимать превентивные меры, осуществлять виртуальную архивацию параметров нагрузки по линиям, предоставление технических условий на основе обращений абонентов посредством электронной карты, подготовку документов о подключении потребителей к электросети. Центр также будет играть особую роль в обеспечении контроля за бесперебойной и качественной электроэнергией в сетях высокого и низкого напряжения, проведении мониторинга показателей расхода, регистрации в режиме реального времени отключений и подключений в электросетях.

Было отмечено, что благодаря принятым мерам и вложенным инвестициям потери в Балакенской электросети снизились на 5,2 процента, сэкономлено 10,0 миллиона киловатт-часов электроэнергии. Показатели сбора по электроэнергии доведены до 87 процентов.

Затем Президент Ильхам Алиев посмотрел технику, приобретенную для коммунального хозяйства города.

Было сообщено, что с этой целью в Балакен доставлены два трактора, один тракторный прицеп и техника по уборке улиц, произведенные на Гянджинском автомобильном заводе.