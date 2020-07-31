Президент Ильхам Алиев: Максимум до конца следующего года в Азербайджане будет 27 центров ASAN xidmət

БАКУ/Trend/ - Максимум до конца следующего года в Азербайджане будет 27 центров ASAN xidmət.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с волонтерами ASAN после ознакомления с Балакенским региональным центром ASAN xidmət.

«Естественно, когда мы разрабатывали концепцию ASAN xidmət, моя основная цель, в первую очередь, заключалась в том, чтобы устранить коррупцию, взяточничество, бюрократию в сфере общественных услуг. То есть, создать такой институциональный интеллектуальный продукт, который бы поставил заслон перед желающими заниматься неприглядными делами. Мы уже добились этого. Однако параллельно с этим система ASAN xidmət сегодня является очень важным фактором в нашей стране в области электронизации, цифровизации, производства интеллектуального продукта. Неслучайно существенная часть проблем, связанных с питьевой водой и орошением, - одного из важнейших вопросов для нас, - сегодня уже регулируется ASAN xidmət», - сказал он.

Что касается расширения географии центров ASAN xidmət, то это тоже осуществляется по плану, сказал Президент Ильхам Алиев.

«Этот центр – 20-й по счету. В настоящее время продолжается строительство семи центров. Считаю, что максимум до конца следующего года в Азербайджане будет 27 центров ASAN xidmət. Не секрет, что это стало революционным изменением в сфере общественных услуг. В то же время это – применение новых правил поведения. В советское время сектор услуг всегда был очень проблемной сферой. Были нарушения, невнимательность, зачастую к гражданам относились с неуважением, проявляли к ним равнодушие. Граждане днями, неделями не могли получить причитающиеся им документы, справки, либо у них требовали что-то, выдвигались незаконные требования. Поэтому реформы, проведенные в сфере общественных услуг по линии ASAN xidmət, не только превратили данную сферу в образцовую, но и оказали очень позитивное влияние на отношения в обществе. Хочу особо отметить здесь работников центров ASAN xidmət. Все они молоды. Это – лицо азербайджанской молодежи. Азербайджанская молодежь должна быть именно такой – образованной, грамотной, культурной, всегда с уважением относящейся к старшему поколению, привязанной к родной земле», - отметил он.

Как сказал Президент Ильхам Алиев, армия ASAN xidmət уже достаточно велика.

«В ASAN xidmət работали, накопили опыт тысячи молодых людей. Сегодня их представители работают на очень важных должностях, в том числе и волонтеры. Волонтерское движение у нас по существу началось в центрах ASAN xidmət. До этого волонтерского движения не было. Сейчас в Азербайджане действуют уже тысячи волонтеров. Они играют значимую роль в сферах, представляющих важное значение для нашей страны. Волонтеры активно участвовали во время крупных, престижных спортивных соревнований. К примеру, они активно участвовали в ликвидации последствий землетрясения, произошедшего в Шамахинском районе. Несколько лет назад в этой зоне – Балакенском, Загатальском, Гахском районах также произошло землетрясение. Должен отметить и то, что по линии государства были построены тысячи домов. Но в то время у нас не было волонтеров, чтобы оказывать услуги гражданам. Однако сразу после того, как произошло землетрясение в Шамахе, туда в первую очередь приехали волонтеры, которые помогали гражданам. Конечно, была оказана и государственная поддержка. Поэтому ASAN xidmət имеет много положительных черт. Деятельность этих центров очень важна для имиджа нашей страны. ASAN xidmət вышел на международный уровень, удостоен награды ООН. Несколько стран переняли у нас этот опыт, и в некоторых государствах уже оказываются аналогичные услуги под названием ASAN xidmət. Это – наш интеллектуальный продукт, национальный бренд. Сегодня Азербайджан является одной из стран, создающих и экспортирующих интеллектуальный продукт. В настоящее время 20 центров охватывают, можно сказать, все регионы нашей страны. Если добавить к этому автобусы, то ASAN xidmət есть уже повсюду. Но, конечно, в предстоящие годы планируется также создание новых центров», - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что ASAN xidmət функционирует уже несколько лет, но уровень оказываемых услуг не снижается.

«Почему я это говорю? Потому что порой, когда открывается новое предприятие или же новая сфера услуг, то, конечно, на первоначальном этапе все вопросы решаются на высоком уровне. Но со временем, если клиентов достаточно, качество услуг в некоторых случаях снижается. А ASAN xidmət сохраняет высокий уровень. Коэффициент одобрения службы населением составляет 99,4 процента. Я не знаю, кто эти 0,6 процента? Кому может не нравиться ASAN xidmət? Наверное, есть и такие. Но я считаю, что здесь проявляются все самые прогрессивные технологии, а также инвестиции, вложенные в человеческий капитал. Потому что именно человеческий капитал определяет наше развитие, нашу силу, могущество нашей страны. Природные ресурсы помогают нам просто как средство. Но если взглянуть на историю любой развитой страны, то можно увидеть, что страны, где развиваются наука, образование, успешно решают проблемы», - добавил он.