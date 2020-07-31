Президент Ильхам Алиев: Я очень рад сегодня, что наша молодежь образованная, грамотная и патриотичная

БАКУ/Trend/ - Я очень рад сегодня, что наша молодежь образованная, грамотная и патриотичная.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с волонтерами ASAN после ознакомления с Балакенским региональным центром ASAN xidmət.

"Недавно при предотвращении армянской вооруженной провокации на армяно-азербайджанской границе азербайджанские солдаты и офицеры - абсолютное большинство их - молодежь - продемонстрировали свой профессионализм, смелость, посадили врага на место. Они не позволили врагу улучшить свои позиции. Не позволили, чтобы его нога коснулась нашей земли", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как вам известно, достойный ответ Азербайджана врагу и завоевание, по общему мнению международных экспертов, победы, вызвали еще больший душевный подъем в обществе, добавил он. "И вновь в первых рядах находилась молодежь. Не прошло и недели после того, как я высказал свое мнение по данному вопросу на состоявшемся в середине этого месяца заседании Кабинета Министров, как более 50 тысяч представителей азербайджанской молодежи обратились в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу и зарегистрировались там как добровольцы, желающие защищать Родину. Более 50 тысяч человек за одну неделю", - сказал глава государства.

По его словам, азербайджанская армия полностью укомплектована, необходимости в дополнительной живой силе сегодня нет. "Но при необходимости более 50 тысяч человек, зарегистрированных в течение одной недели, готовы сражаться за Родину, за землю", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.