Президент Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Шеки (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 30 июля в 12:51)

БАКУ /Trend/ - 29 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил поездку в Шеки.

Как сообщает Trend, глава государства посетил возведенный в центре города Шеки памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.

Отметим, что многочисленные поездки Президента Ильхама Алиева в Шеки сыграли важную роль в развитии района. В результате в 2019 году по сравнению с 2003 годом выпуск продукции увеличился в 4,8 раза, объем промышленного производства – в 9,1 раза, сельскохозяйственной – в 2,3 раза, средства, направленные в основной капитал, - в 74,7 раза. С 2003 года в районе открыто 24758 новых рабочих мест, в текущем году для незанятого населения на платной основе 640, в связи с пандемией – дополнительно 477 общественных рабочих мест.