Президент Ильхам Алиев: Сегодняшнее руководство Армении состоит из людей, находящихся под влиянием фонда Сороса

Политика 31 июля 2020 01:31 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сегодняшнее руководство Армении состоит из людей, находящихся под влиянием фонда Сороса

БАКУ/Trend/ - Сегодняшнее руководство Армении состоит из людей, находящихся под влиянием фонда Сороса.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с волонтерами ASAN после ознакомления с Балакенским региональным центром ASAN xidmət.

«Что касается ОДКБ, то четыре из шести членов этой организации поддержали Азербайджан заявлениями, принятыми в международных организациях по данному вопросу. Турция, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан являются членами Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Казахстан и Кыргызстан одновременно являются членами ОДКБ. Значит, два члена ОДКБ поддерживают Азербайджан посредством данной организации. Беларусь – член Движения неприсоединения. Заявление Движения неприсоединения выражает в том числе и позицию Беларуси. Таджикистан – член Организации исламского сотрудничества. Организация исламского сотрудничества высказала открытую позицию в связи с этим пограничным конфликтом. То есть, четыре страны уже находятся рядом с Азербайджаном. А кто поддержал Армению? Я не видел, не заметил. К тому же, как члены ОДКБ могут поддержать нынешнее руководство Армении?»- сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, ни для кого не секрет, что сегодняшнее руководство Армении состоит из людей, находящихся под влиянием фонда Сороса.

«Достаточно посмотреть на их биографии. Многие лица, работающие сегодня в Армении в правительстве, парламенте, судебной власти, на других ответственных должностях, являлись сотрудниками фонда Сороса и близких к нему организаций», - добавил он.

Понятно, что произошедшая в Армении «революция» явилась очередной провокацией Сороса и близких к нему кругов, подчеркнул глава государства.

«Правда, армянский народ ненавидел прежнюю власть и не скрывал этого. Прежняя власть Армении заслуживает презрения. Но пришедшая на ее место группировка не сильно отличается от прежней власти. Неслучайно фонд Сороса недавно оказал Армении финансовую помощь в размере 600 тысяч долларов в связи с пандемией. Какой еще стране оказал помощь? Ни одной из стран на постсоветском пространстве. Азербайджану? Нет. В Азербайджане от фонда Сороса не осталось и следа, так как они занимались здесь провокациями, отравляли умы молодёжи. Пытались поднять молодежь против своего государства. Поэтому были изгнаны. Но в Армении они расправили крылья и не скрывают, что это – открытое пожертвование. Нам известно, что нынешнее руководство Армении исподтишка получает деньги от фонда Сороса, является его агентами, выполняет их заказы. Поэтому сегодня фонд Сороса открыто пожертвовал руководству Армении 600 тысяч долларов. Должны ли задуматься над этим страны-члены ОДКБ? Конечно, должны. И пусть Армения, цепляясь в страхе за подол ОДКБ, вспомнит, как дискредитировала ее, арестовала генерального секретаря организации. Впоследствии под давлением освободила его. Но уголовное дело не было закрыто. В течение года не позволяла ОДКБ назначить нового генерального секретаря. К тому же, как называется партия нынешнего премьер-министра Армении? В ОДКБ хорошо знают это. Если перевести это название на азербайджанский язык, то получится «выход», потому что эти люди пришли к власти под таким лозунгом. «Выход!» - откуда выход? Из двух организаций – ОДКБ и Евразийского экономического союза. Вот их цель, вот их истинное лицо!» - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, конечно, сейчас они различными лицемерными действиями, заявлениями, пытаются доказать, что привержены данным организациям.

«Но это – ложь. Их истинное намерение известно всем. Отбросы Сороса не могут стать союзниками ОДКБ. Это однозначно. Поэтому Армения сегодня находится в растерянности, предпринимает ошибочные шаги. Считаю, что провокация на границе явилась своего рода пробной попыткой с их стороны, чтобы посмотреть, кто и как среагирует. Увидели, что все страны, которых они считали союзниками, либо поддержали нас, либо остались нейтральными. Убедились в том, как сильна международная поддержка Азербайджана. Поэтому это должно послужить им уроком. Армянский народ, наконец, должен понять, что если они хотят жить в нормальной стране, то армянские вооруженные силы обязательно должны покинуть наши земли. Это – наши исторические, исконные земли. Мы никогда не смиримся с оккупацией. Восстановление территориальной целостности является для нас задачей номер один. С другой стороны, Армения изолирована от всех региональных проектов. Мы изолировали их. Посмотрите на новую энергетическую, новую транспортную, новую телекоммуникационную карту нашего региона, там нет Армении. Все эти линии, в том числе проекты, реализованные по нашей инициативе, прошли мимо Армении. Они уже полностью находятся в стороне от регионального сотрудничества. Это сделали мы и не скрываем. Мобилизовав все возможности, мы и дальше будем держать их в изоляции. Они лишены этих возможностей. А мы вернемся на наши земли, обязательно вернемся. Азербайджан восстановит свою территориальную целостность», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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