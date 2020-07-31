Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Гохмуг-Балталы-Бабаратма-Гарадаглы-Гудула-Дашуз в Шеки (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 30 июля в 13:00)

БАКУ /Trend/ - 29 июля состоялось открытие после реконструкции автомобильной дороги Гохмуг-Балталы-Бабаратма-Гарадаглы-Гудула-Дашуз Шекинского района.

В открытии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о том, что эта дорога протяженностью 33 километра относится к четвертой технической категории и является двухполосной. Автомобильная дорога Гохмуг-Балталы-Бабаратма-Гарадаглы-Гудула-Дашуз, реконструированная на основании соответствующего Распоряжения Президента Азербайджана, подписанного в прошлом году, соединяет 6 населенных пунктов с населением 11 тысяч человек. На 17-м километре автомобильной дороги был отремонтирован железобетонный мост через реку Эйричай длиной 59, габаритом 7,4 метра.

Президент Ильхам Алиев также был проинформирован о проекте строительства Ширинбулагской автомобильной дороги, отходящей от 134 километра автомобильной дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки на территории Шекинского района. Было сообщено, что протяженность этой дороги, соединяющей 5 населенных пунктов с населением 4 тысячи человек, составляет 28,1 километра.