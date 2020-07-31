Президент Ильхам Алиев: Мы никогда не вели переговоров о предоставлении независимости «Нагорно-Карабахской республике»

БАКУ/Trend/ - Мы никогда не вели переговоров о предоставлении независимости «Нагорно-Карабахской республике», никогда!

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с волонтерами ASAN после ознакомления с Балакенским региональным центром ASAN xidmət.

«Они должны понять, что если армянские вооруженные силы не покинут наши земли, то мира не будет, о чем они сами будут жалеть. Пока не поздно, армянские вооруженные силы должны покинуть наши земли. Этого требуют международное право, 4 резолюции Совета Безопасности ООН. Армянские вооруженные силы незамедлительно и безоговорочно должны быть выведены с азербайджанских земель. Этого требует историческая правда, потому что Нагорный Карабах – это наша историческая земля. Премьер-министр Армении говорит, что «Нагорный Карабах – это Армения», о каких переговорах после этого может идти речь? Ведь основная суть переговоров заключается в том, чтобы оккупированные земли были освобождены. Мы должны вести переговоры вокруг этого. Или вокруг чего? Мы никогда не вели переговоров о предоставлении независимости «Нагорно-Карабахской республике», никогда! Это никогда не было предметом переговоров. Я вообще никогда не говорил и не намерен говорить об этом. Мы ведем переговоры вокруг того, когда и в какой последовательности должны быть освобождены оккупированные земли. Если премьер-министр Армении говорит, что «Нагорный Карабах – это Армения», если говорит, что «мы хотим вести переговоры с пресловутой «Нагорно-Карабахской республикой», то значит он уничтожает переговоры. Я ставлю против 7 условий одно условие, одно – армянские вооруженные силы должны быть выведены со всех оккупированных земель, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, граждане Азербайджана должны вернуться на земли отцов и дедов! Вот мое условие, и советую им принять его», - сказал он.

«Мы вернемся на родные земли и создадим в наших городах, которые сегодня находятся под оккупацией, центры ASAN xidmət. В этих центрах будет работать наша молодежь. Мы восстановим наши города, исторические, религиозные памятники, разрушенные армянскими вандалами, и будем жить на наших землях. Мы не претендуем на земли других стран, но и свою землю никому не отдадим», - добавил Президент Ильхам Алиев.